Militares paquistaneses dizem ter matado todos os 33 militantes que sequestraram trem

"Hoje libertamos um grande número de pessoas, incluindo mulheres e crianças... A operação final foi realizada com muito cuidado", disse Chaudhry, acrescentando que nenhum civil foi morto na operação.

Ele disse que as forças de segurança haviam liberado o trem "de um lado ao outro".

O Exército de Libertação do Baluchistão (BLA), que reivindicou o ataque, é o maior de vários grupos armados étnicos que lutam contra o governo no Baluchistão, que faz fronteira com o Afeganistão e o Irã.

Nos últimos meses, os militantes intensificaram suas atividades usando novas táticas para infligir um alto número de mortos e feridos e atacar os militares do Paquistão.

Os grupos militantes do Baluchistão dizem que estão lutando por uma participação maior na riqueza regional de minas e minerais.

Na noite desta quarta-feira (horário local), antes do anúncio do Exército, o BLA disse que havia matado 50 passageiros.