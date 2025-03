Papa Francisco permanece estável e radiografia confirma melhora, diz Vaticano

Por Joshua McElwee

CIDADE DO VATICANO (Reuters) - O papa Francisco permanece estável no hospital e uma recente radiografia do tórax confirmou a melhora em sua condição, disse o Vaticano nesta quarta-feira, em mais um sinal de progresso, já que o pontífice de 88 anos luta contra uma pneumonia dupla.

Francisco foi internado no hospital Gemelli, em Roma, em 14 de fevereiro, com uma infecção respiratória grave que tem exigido tratamento contínuo.