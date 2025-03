Para famílias de vítimas da guerra contra drogas nas Filipinas, prisão de Duterte é esperança de justiça

"Fiquei surpresa e me senti como se tivesse sido trazida de volta à vida, porque aquilo pelo que temos lutado está finalmente se concretizando -- estamos finalmente obtendo justiça para nossos entes queridos que foram tirados de nós", disse Pico depois de participar de uma missa na região de Cidade Quezon, em Manila, com famílias de outras vítimas.

Na igreja, lembretes da guerra contra as drogas se alinhavam nos degraus do altar -- fotos daqueles que perderam suas vidas durante a campanha de seis anos de Duterte. Muitas de suas famílias, como Pico, agora esperam ver o ex-presidente atrás das grades.

Em uma reviravolta dramática, Duterte foi preso em Manila na terça-feira, a pedido do Tribunal Penal Internacional, e voou para Haia horas depois, marcando o maior passo até agora na investigação do tribunal de última instância sobre sua sangrenta "guerra contra as drogas".

Duterte, de 79 anos, pode se tornar o primeiro ex-chefe de Estado asiático a ser julgado pelo TPI.

"Para as famílias das vítimas de execuções extrajudiciais, esse é o nosso único desejo -- que os culpados sejam responsabilizados", disse Pico, 30 anos, mãe de um filho.

Embora Duterte tenha retirado as Filipinas do tratado de fundação do TPI em 2019 para bloquear sua investigação sobre a guerra contra as drogas, o tribunal diz que tem jurisdição para investigar supostos crimes que ocorreram enquanto um país era membro.