Polônia confirma que fornecimento de armas dos EUA para Ucrânia foi retomado

O aeroporto polonês de Jasionka, no sudeste do país, é o principal centro de abastecimento por meio do qual a maior parte da ajuda para a Ucrânia é entregue.

Falando aos repórteres ao lado do ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Andrii Sybiha, em Varsóvia, Sikorski disse que a Polônia estava satisfeita com as novas propostas sobre a Ucrânia.

Sybiha, por sua vez, reiterou que a Ucrânia apoiou e aceitou a proposta dos EUA para uma trégua de 30 dias.

"Estamos prontos para criar a equipe apropriada do nosso lado que trabalhará nesse roteiro sobre como chegar a essa trégua, se ela acontecer", disse ele.

(Reportagem de Anna Wlodarczak-Semczuk, Barabara Erling e Pawel Florkiewicz)