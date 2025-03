Suicidas com bombas estão sentados entre reféns de trem no Paquistão, diz governo

Mas os militantes do Exército de Libertação do Baluchistão (BLA), com bombas amarradas ao corpo, estavam sentados ao lado dos passageiros, disse o ministro do Interior Talal Chaudhry à Geo TV.

"Eles estão usando coletes suicidas e ... isso está dificultando o resgate", afirmou ele.

"A operação está sendo conduzida com muito cuidado para que nenhum dano seja infligido aos reféns, às mulheres e às crianças."

Ele disse que cerca de 70 a 80 agressores sequestraram o trem.

O grupo ameaçou começar a executar os reféns, a menos que as autoridades cumpram seu prazo de 48 horas para a libertação de prisioneiros políticos, ativistas e pessoas desaparecidas que, segundo ele, foram sequestrados pelos militares. O grupo disse que metade desse prazo já havia se esgotado.

O BLA é o maior de vários grupos armados étnicos que lutam contra o governo no Baluchistão, que faz fronteira com o Afeganistão e o Irã.