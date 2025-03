UE vai impor tarifas sobre US$28 bilhões em produtos norte-americanos

O aumento das tarifas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de 25% sobre todas as importações de aço e alumínio entrou em vigor na quarta-feira, quando as isenções anteriores, as cotas isentas de impostos e as exclusões de produtos expiraram.

A Comissão Europeia disse que encerrará sua atual suspensão de tarifas sobre produtos dos EUA em 1º de abril e que suas tarifas estarão totalmente em vigor até 13 de abril.

"As contramedidas que tomamos hoje são fortes, mas proporcionais. Como os Estados Unidos estão aplicando tarifas no valor de US$28 bilhões, estamos respondendo com contramedidas no valor de 26 bilhões de euros", disse a chefe da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, aos repórteres.

"A UE precisa agir para proteger seus consumidores e empresas."

As tarifas suspensas se aplicam a produtos que vão de barcos a bourbon e motocicletas, e a UE disse que agora iniciará uma consulta de duas semanas para escolher outras categorias de produtos.

As novas medidas terão como alvo cerca de 18 bilhões de euros em mercadorias, com o objetivo geral de garantir que o valor total das medidas da UE corresponda ao aumento do valor do comércio impactado pelas novas tarifas dos EUA, disse a UE.