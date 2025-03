Após 40 anos de conflito, Armênia e Azerbaijão concordam com termos de tratado de paz

Autoridades da Armênia e do Azerbaijão disseram nesta quinta-feira que haviam concordado com o texto de um acordo de paz para pôr fim a quase quatro décadas de conflito entre os países do sul do Cáucaso, um avanço repentino em um processo de paz instável e muitas vezes amargo.

Os dois países pós-soviéticos travaram uma série de guerras desde o final da década de 1980, quando Nagorno-Karabakh, uma região no Azerbaijão que tinha uma população majoritariamente de etnia armênia na época, separou-se do Azerbaijão com o apoio da Armênia.

O Ministério das Relações Exteriores da Armênia disse em um comunicado nesta quinta-feira que um projeto de acordo de paz com o Azerbaijão havia sido finalizado do seu lado.