Casa Branca retira indicação de crítico de vacinas Weldon para cargo de diretor do CDC

Por Ahmed Aboulenein e Julie Steenhuysen e Steve Holland

WASHINGTON (Reuters) - A Casa Branca retirou a indicação feita pelo presidente Donald Trump do ex-parlamentar republicano e crítico de vacinas Dave Weldon para o cargo de diretor do Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos Estados Unidos, uma medida surpreendente que ocorreu pouco antes de sua audiência de confirmação no Senado nesta quinta-feira.

Weldon, um médico que há muito tempo critica as vacinas, disse em uma declaração de quatro páginas publicada pelo New York Times que havia sido informado pela Casa Branca 12 horas antes da audiência que não tinha votos suficientes para sua confirmação.