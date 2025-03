CSN diz que governo decidiu não implementar antidumping sobre aço laminado a frio importado

Sobre as prioridades para 2025, além da redução da alavancagem, Ribeiro citou que a CSN foca em investimentos de modernização da usina siderúrgica de Volta Redonda (RJ) e na ampliação da produção de minério de ferro em Minas Gerais, o chamado projeto P15 que tem como meta elevar a produção em 15 milhões de toneladas anuais. A expectativa da empresa é entrada do projeto em operação em 2027.

Às 15h06, as ações da CSN exibiam alta de 7,9%, entre as principais altas do Ibovespa, que mostrava ganho de 0,3% no horário.

Segundo analistas do Citi, o Ebitda de R$3,3 bilhões da empresa no quarto trimestre superou as expectativas do mercado apoiado em preços e margens melhores na siderurgia e preços realizados mais altos e fretes menores em mineração.

(Por Alberto Alerigi Jr.Edição de Paula Arend Laier e Pedro Fonseca)