Duterte assume responsabilidade por guerra contra drogas nas Filipinas e prevê longa batalha no TPI

MANILA (Reuters) - O ex-presidente das Filipinas Rodrigo Duterte disse que assume total responsabilidade pela "guerra contra as drogas" de seu governo, em uma mensagem de vídeo publicada em sua conta no Facebook, enquanto se prepara para uma batalha legal no Tribunal Penal Internacional.

"Independentemente do que aconteceu no passado, eu estarei à frente de nossas forças policiais e militares. Eu já disse isso, que protegerei vocês e serei responsável por tudo", declarou Duterte. Seus comentários foram os primeiros desde que foi colocado em um avião para Haia.

Duterte foi levado sob custódia pelo TPI na quarta-feira após sua prisão em Manila por acusações de assassinato ligadas à sua "guerra contra as drogas", na qual milhares de supostos traficantes e usuários foram mortos.