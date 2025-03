Egito agradece decisão de Trump de não deslocar habitantes de Gaza

DUBAI (Reuters) - O Egito disse nesta quinta-feira que apreciou as observações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre não exigir que os moradores de Gaza deixem o enclave, de acordo com uma declaração do Ministério das Relações Exteriores egípcio.

"Ninguém está expulsando nenhum palestino de Gaza", disse Trump na quarta-feira, em resposta a uma pergunta durante uma reunião na Casa Branca com o primeiro-ministro irlandês Micheál Martin.

"Essa posição reflete a compreensão da necessidade de evitar uma maior deterioração da situação humanitária em Gaza e a importância de encontrar soluções justas e sustentáveis para a questão palestina", acrescentou o Ministério das Relações Exteriores do Egito.