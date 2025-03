EUA: Contra desmonte na educação promovido por Trump, democratas recorrem à justiça

Os cortes de pessoal, se implementados, deixariam o departamento com 2.183 funcionários, contra 4.133 quando Trump assumiu o cargo em janeiro.

As demissões em massa se somam aos cortes de pessoal realizados por meio de ofertas de demissão voluntária e desligamento de funcionários em estágio probatório, realizados como parte do amplo esforço de Trump para reduzir o tamanho do Estado, sob supervisão do bilionário Elon Musk e seu Departamento de Eficiência Governamental (Doge).

A ação judicial argumenta que os cortes de empregos tornarão a agência incapaz de desempenhar funções essenciais autorizadas por lei, inclusive na área de direitos civis, usurpando efetivamente a autoridade do Congresso em violação à Constituição dos EUA.

O processo argumenta que a secretária de Educação dos EUA, Linda McMahon, "não tem permissão para eliminar ou interromper funções exigidas por lei, nem pode transferir as responsabilidades do departamento para outra agência fora de sua autorização legal".

"Nem o presidente Trump nem sua secretária têm o poder de demolir um departamento criado pelo Congresso", disse a procuradora-geral de Massachusetts, Andrea Joy Campbell, em um comunicado.

O Departamento de Educação não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.