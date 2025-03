G7 busca unidade conforme tarifas de Trump e Ucrânia pesam sobre as relações

Trump sugeriu que o G8 poderia ser revivido com o retorno da Rússia, 11 anos após a suspensão de sua participação no grupo devido à anexação da Crimeia.

Até mesmo o Japão, que depende fortemente das garantias de segurança norte-americanas, se viu na linha de fogo de Trump.

"É muito difícil. Talvez devêssemos esperar pelo G8", disse ironicamente um diplomata europeu.

Em nenhum outro lugar as dificuldades para os aliados dos EUA foram mais evidentes do que no Canadá.

As relações entre os Estados Unidos e o Canadá estão em seu nível mais baixo de todos os tempos, graças às ameaças de Trump de impor tarifas sobre todas as importações do Canadá e suas constantes reflexões sobre a anexação do país para torná-lo o 51º Estado dos EUA.

Ele foi além nesta quinta-feira, alertando a Europa de que poderia impor tarifas de 200% sobre as importações de vinho se ela não recuasse nas medidas contra o uísque norte-americano.