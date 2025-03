Indicado de Trump ao Medicare pode ter pago imposto abaixo do devido, dizem democratas

Oz deve comparecer na sexta-feira perante o Comitê de Finanças do Senado, que decidirá se avança com sua nomeação como chefe dos Centros de Serviços Medicare e Medicaid.

Tanto o porta-voz de Oz quanto Mike Crapo, líder republicano do Comitê de Finanças do Senado, disseram que o indicado havia resolvido quaisquer problemas de ética financeira antes da audiência no Congresso.

No memorando, funcionários democratas disseram que Oz pode ter deixado de pagar US$403.739 em impostos do Medicare sobre mais de US$10 milhões de renda de sua empresa de mídia, de 2021 a 2023.

Os funcionários democratas disseram que tais pagamentos seriam resultado de exigências legais para autônomos e contestaram a alegação de Oz de que ele se qualificava para uma isenção.

O memorando também estimou que Oz pode ter deixado de pagar US$36.928 em Previdência Social no mesmo período.

O porta-voz de Oz, Christopher Krepich, disse que uma revisão extensa do Escritório de Ética Governamental concluiu que Oz cumpriu a lei e compartilhou essa descoberta com o Comitê de Finanças do Senado. Porta-vozes do escritório não estavam imediatamente disponíveis para comentar.