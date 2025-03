Indicado de Trump para embaixador dos EUA no México diz que "todas as cartas estão na mesa" para operações de segurança

WASHINGTON (Reuters) - O indicado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para ser o embaixador dos EUA no México, Ronald Johnson, não descartou nesta quinta-feira a possibilidade de uma ação militar unilateral de seu país na nação vizinha se cidadãos norte-americanos estiverem em perigo.

"Nosso primeiro desejo seria que isso fosse feito em parceria com nossos parceiros mexicanos", disse Ronald Johnson durante sua audiência de confirmação no Comitê de Relações Exteriores do Senado dos EUA. Ele acrescentou, no entanto, que "se houver um caso em que a vida de cidadãos americanos esteja em risco, acho que todas as cartas estão na mesa".

A questão da intervenção militar unilateral dos EUA no México aumentou as tensões entre os dois países, especialmente depois que Trump designou vários cartéis mexicanos como organizações terroristas estrangeiras.