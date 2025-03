Irmã de juíza da Suprema Corte dos EUA é alvo de ameaça de bomba, diz polícia

"Construí uma bomba de tubo que coloquei recentemente na caixa de correio da irmã de Amy Coney Barrett em sua casa", dizia o e-mail, de acordo com o relatório da polícia. "A detonação do dispositivo será acionada assim que a caixa de correio for aberta novamente. Palestina livre!"

As autoridades locais determinaram que se tratava de um alarme falso depois de inspecionar a caixa de correio, segundo a polícia.

O marido de Williams disse aos investigadores que, no fim de semana, alguém também havia tentado mandar entregar pizzas em algumas residências relacionadas a Barrett, segundo o relatório da polícia.

A polícia disse que a investigação continua ativa. A Suprema Corte dos EUA não respondeu a um pedido de comentário.

Barrett foi nomeada para a Suprema Corte em 2020, durante o primeiro mandato do presidente republicano dos EUA, Donald Trump, e desde então se juntou a várias decisões importantes que restringem o acesso ao aborto e expandem os direitos sobre armas.

No entanto, recentemente, ela enfrentou críticas de alguns dos apoiadores de Trump, especialmente depois de ter participado de uma decisão de 5 a 4, em 5 de março, que se recusou a permitir que a administração de Trump retivesse o pagamento a organizações de ajuda estrangeira pelo trabalho que já realizavam para o governo.