Juiz dos EUA ordena que governo Trump readmita milhares de funcionários demitidos

A decisão de Alsup se aplica aos funcionários em estágio probatório do Departamento de Defesa, do Departamento de Assuntos de Veteranos, do Departamento de Agricultura, do Departamento de Energia, do Departamento do Interior e do Departamento do Tesouro.

O juiz disse que o Escritório de Gestão de Pessoal, o departamento de recursos humanos do governo federal, ordenou indevidamente que esses órgãos demitissem funcionários em massa, embora não tivesse poder para isso.

"É um dia triste quando nosso governo demite um bom funcionário e diz que foi com base no desempenho, quando se sabe muito bem que isso é mentira", disse Alsup, nomeado para o cargo pelo ex-presidente Bill Clinton, um democrata.

Em comunicado, a secretária de Imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, disse que Alsup não tinha o poder de emitir a decisão e que o governo "reagiria imediatamente".

"O presidente tem autoridade para exercer o poder sobre todo o Poder Executivo. Juízes de tribunais distritais singulares não podem abusar do poder de todo o Judiciário para frustrar a agenda do presidente", disse Leavitt.

Os trabalhadores em estágio probatório normalmente têm menos de um ano de serviço em suas funções atuais, embora alguns sejam funcionários federais de longa data. Eles têm menos proteção no emprego do que outros funcionários públicos, mas, em geral, só podem ser demitidos por problemas de desempenho.