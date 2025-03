Ministros das Relações Exteriores do G7 se reúnem no Canadá em meio a tensões com Trump

No topo da agenda estará o relato sobre as conversas do secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, na terça-feira com representantes da Ucrânia em Jeddah, na Arábia Saudita, onde Kiev disse que está pronto para apoiar um acordo de cessar-fogo de 30 dias na guerra com a Rússia.

Mas na preparação para a primeira reunião do G7 sob a presidência do Canadá, a elaboração de uma declaração final abrangente e acordada tem sido difícil.

A decisão dos EUA de impor tarifas de 25% sobre todas as importações de aço e alumínio imediatamente atraiu medidas recíprocas do Canadá e da UE, ressaltando as tensões.

Washington procurou impor linhas vermelhas na linguagem sobre a Ucrânia e se opôs a uma declaração separada sobre a contenção da chamada frota sombra da Rússia, uma rede de navegação obscura que escapa às sanções, enquanto exigia uma linguagem mais robusta sobre a China.

Na segunda-feira, Rubio advertiu que Washington não queria uma linguagem que pudesse prejudicar os esforços para trazer a Rússia e a Ucrânia para a mesa de negociações. Falando aos repórteres na quarta-feira, ele disse que uma boa declaração do G7 reconheceria que os Estados Unidos levaram adiante o processo para acabar com a guerra.

Os diplomatas do G7 disseram que o resultado positivo de Jeddah pode, pelo menos, facilitar as negociações sobre a Ucrânia.