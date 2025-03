Nasa e SpaceX adiam voo que resgataria astronautas da Estação Espacial

Por Joey Roulette

(Reuters) - Nasa e SpaceX adiaram na quarta-feira o lançamento de uma tripulação substituta de quatro astronautas para a Estação Espacial Internacional, o que daria início ao tão esperado retorno dos astronautas norte-americanos Butch Wilmore e Suni Williams.

A Nasa lançaria um foguete da SpaceX a partir da Flórida transportando uma tripulação de substituição para a Estação Espacial Internacional em uma missão que prepararia o retorno à Terra de Wilmore e Williams -- presos no espaço por nove meses após uma viagem no Starliner com defeito da Boeing.