Pesquisa aponta que norte-americanos temem que Trump esteja 'muito alinhado' à Rússia

Pouco apetite por expansão

A pesquisa mostrou ainda que os norte-americanos tinham pouco interesse nas metas declaradas de Trump de expandir o território dos EUA. O presidente está de olho na Groenlândia, fala em tornar o Canadá o 51º estado do país, discute a retomada do controle do Canal do Panamá e propõe nivelar e reconstruir Gaza — potencialmente deslocando os 2,1 milhões de palestinos que vivem na região.

Questionados sobre quais questões de uma lista Trump deveria priorizar, apenas 1% dos entrevistados escolheu a expansão do território dos EUA, em comparação com 61% que escolheram o combate à inflação e 13% que disseram que ele deveria se concentrar em reduzir o tamanho do governo federal.

Apenas 17% dos entrevistados, incluindo 26% dos republicanos, apoiaram a meta de Trump de absorver o Canadá. Cerca de 21% dos entrevistados, incluindo 34% dos republicanos, apoiaram a ideia de assumir Gaza para trazer paz ao Oriente Médio.

Muitos especialistas consideraram a proposta de Trump para Gaza impraticável, e grupos de direitos humanos disseram que isso equivaleria a uma limpeza étnica.

Trump tem um apoio um pouco mais forte em seus objetivos de assumir o controle da Groenlândia e do Canal do Panamá. Sessenta e cinco por cento dos republicanos na pesquisa Reuters/Ipsos disseram que concordavam com a declaração de que "os EUA deveriam assumir o controle do Canal do Panamá para proteger sua economia". Cerca de 89% dos democratas discordaram.