Pilotos da Força Aérea da Coreia do Sul são acusados de negligência criminosa por bombardeio acidental de vilarejo

SEUL (Reuters) - Investigadores militares sul-coreanos acusaram dois pilotos da Força Aérea do país nesta quinta-feira de negligência criminosa por causa de um bombardeio acidental em um vilarejo na semana passada durante um exercício de treinamento, que feriu pelo menos 29 pessoas e causou grandes danos à propriedade.

Os investigadores do Ministério da Defesa confirmaram que os erros cometidos pelos pilotos ao inserirem as coordenadas nos sistemas das aeronaves foram "fatores diretos" por trás do bombardeio acidental, disse o Comando de Investigação Criminal do ministério em um comunicado.

Os pilotos foram acusados de negligência criminosa causando danos corporais, disse o comando, acrescentando que a investigação do incidente está em andamento.