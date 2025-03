Polícia do RJ prende quase 600 pessoas em megaoperação contra o tráfico

Cerca de 600 pessoas foram presas nesta quinta-feira entre foragidos e detidos em flagrante em uma megaoperação policial no Estado do Rio de Janeiro contra suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas, informou a Polícia Civil fluminense.

As prisões ocorreram em várias cidades do Estado, com mais de 700 agentes mobilizados.

Os presos são acusados de crimes como roubo, furto, latrocínio e receptação. Segundo a polícia, os delitos foram cometidos para ajudar a alimentar e fortalecer o poder econômico e bélico dos narcotraficantes.