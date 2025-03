Presidente de Portugal dissolve Parlamento e convoca eleições para 18 de maio

O primeiro-ministro Luís Montenegro apresentou a moção de confiança na semana passada depois que a oposição ameaçou instaurar um inquérito parlamentar sobre a consultoria de proteção de dados de sua família, argumentando que seus contratos com empresas privadas beneficiaram Montenegro como primeiro-ministro.

Montenegro negou qualquer conflito de interesses ou falhas éticas. Os promotores estão estudando algumas alegações, mas não há nenhuma investigação ativa em andamento.

Seu Partido Social Democrata se uniu em torno dele e disse que ele os liderará na eleição, colocando a culpa pela crise na oposição, embora muitos analistas políticos digam que outra eleição antecipada é culpa de Montenegro, e algumas pesquisas de opinião indiquem que ele pode ter perdido a confiança da maioria dos eleitores.

As pesquisas realizadas na semana passada mostram que os socialistas, principal partido de oposição, têm uma ligeira vantagem sobre a aliança liderada por Montenegro, mas a maioria os mostra empatados em torno de 30%, o que significaria pouca mudança em relação à eleição do ano passado. Isso gerou preocupações de que uma votação nacional apenas perpetuaria a instabilidade política.

O Chega, de extrema-direita, está em terceiro lugar nas pesquisas, mas um pouco abaixo do resultado do ano passado, de 18%, que os analistas atribuem aos escândalos envolvendo vários membros do partido.

Apesar da turbulência política dos últimos quatro anos, Portugal apresentou um crescimento econômico mais forte do que a maioria dos países da UE, registrando superávits orçamentários e reduzindo sua dívida sob os governos de centro-direita e centro-esquerda, e economistas veem poucos riscos imediatos para o seu desempenho com uma nova eleição.