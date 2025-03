Putin apoia ideia de cessar-fogo dos EUA para a Ucrânia, mas diz que detalhes precisam ser resolvidos

Por Guy Faulconbridge e Andrew Osborn e Vladimir Soldatkin

MOSCOU (Reuters) - O presidente russo, Vladimir Putin, disse nesta quinta-feira que a Rússia concorda com as propostas dos EUA para interromper os combates, mas afirmou que qualquer cessar-fogo deveria levar a uma paz duradoura e teria que lidar com as causas fundamentais do conflito.

"Concordamos com as propostas de cessar as hostilidades", disse Putin aos repórteres em uma coletiva de imprensa no Kremlin, após conversas com o presidente de Belarus, Alexander Lukashenko.