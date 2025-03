Putin diz que Rússia concorda com ideia de cessar-fogo na Ucrânia, mas detalhes são importantes

MOSCOU (Reuters) - O presidente russo, Vladimir Putin, disse nesta quinta-feira que a Rússia concorda com as propostas dos Estados Unidos para acabar com os combates na Ucrânia, mas acrescentou que qualquer cessar-fogo deve levar a uma paz duradoura e precisa lidar com as causas fundamentais do conflito.

Putin agradeceu ao presidente dos EUA, Donald Trump, por seus esforços para acabar com a guerra entre Rússia e Ucrânia e disse que seu país precisará conversar com Washington sobre os detalhes do cessar-fogo.

(Por Vladimir Soldatkin)