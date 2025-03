Putin mira vantagem russa no campo de batalha antes de conversa com EUA sobre cessar-fogo na Ucrânia

O enviado especial de Trump para o Oriente Médio, Steve Witkoff, chegou a Moscou na quinta-feira para se encontrar com Putin. Autoridades russas disseram que o assessor de segurança nacional dos EUA, Mike Waltz, forneceu detalhes sobre a ideia de cessar-fogo na quarta-feira e que a Rússia estava pronta para discutí-la.

Trump disse na Casa Branca na quarta-feira que esperava que o Kremlin concordasse com a proposta dos EUA para um cessar-fogo de 30 dias que a Ucrânia afirmou que apoiaria.

Poucas horas depois do discurso de Trump, o Kremlin publicou imagens de Putin vestido com um uniforme de camuflagem verde visitando a região de Kursk, no oeste da Rússia, onde a Ucrânia está prestes a perder sua posição após uma ofensiva relâmpago das forças russas.

"Nossa tarefa no futuro próximo, no menor prazo possível, é derrotar decisivamente o inimigo entrincheirado na região de Kursk", disse Putin, um ex-oficial da KGB que raramente usa uniforme militar.

"E, é claro, precisamos pensar em criar uma zona de segurança ao longo da fronteira do Estado", declarou Putin. Ele não mencionou a ideia do cessar-fogo.

A invasão da Ucrânia pela Rússia no início de 2022 deixou centenas de milhares de mortos e feridos, deslocou milhões de pessoas, reduziu cidades a escombros e desencadeou o maior confronto entre Moscou e o Ocidente em seis décadas.