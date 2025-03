Rússia diz que aumento dos gastos da UE com defesa pode provocar mais guerra na Europa

MOSCOU (Reuters) - O Ministério das Relações Exteriores da Rússia afirmou nesta quinta-feira que os planos da União Europeia de aumentar os gastos com defesa equivalem à incitação à guerra com base no mito inventado de que as potências europeias estão ameaçadas pela Rússia.

A Comissão Europeia propôs este mês um empréstimo de até 150 bilhões de euros aos governos da UE em um plano de rearmamento impulsionado pela guerra da Rússia na Ucrânia e pelo temor de que a Europa não possa mais ter certeza da proteção dos EUA.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse que o pacote de propostas poderia mobilizar até 800 bilhões de euros para a defesa europeia.