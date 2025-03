Trump pede que Suprema Corte ajude em restrição de cidadania por nascimento

"As liminares universais atingiram proporções epidêmicas desde o início do atual governo", disse o Departamento de Justiça no processo. "Esta corte deve declarar que já basta, antes que a crescente dependência dos tribunais distritais em relação às liminares universais se torne ainda mais arraigada."

Alguns juízes federais também emitiram liminares de âmbito nacional para bloquear determinadas políticas de presidentes anteriores.

O decreto de Trump, assinado em seu primeiro dia no cargo, em 20 de janeiro, determinou que os órgãos federais se recusassem a reconhecer a cidadania de crianças nascidas nos EUA que não tivessem pelo menos um dos pais como cidadão norte-americano ou residente permanente legal.

O decreto deveria ser aplicada a partir de 19 de fevereiro, mas foi bloqueado em todo o país por vários juízes federais.

A ação de Trump atraiu uma série de ações judiciais de autores, incluindo 22 procuradores-gerais estaduais democratas, defensores dos direitos dos imigrantes e gestantes. Eles argumentam, entre outras coisas, que o decreto de Trump viola um direito consagrado na 14ª Emenda da Constituição dos EUA, que estabelece que qualquer pessoa nascida nos Estados Unidos é um cidadão.

A cláusula de cidadania da 14ª Emenda afirma que todas as "pessoas nascidas ou naturalizadas nos Estados Unidos e sujeitas à sua jurisdição são cidadãos dos Estados Unidos e do Estado em que residem".