Turquia pode ser parceira vital à medida que Europa e Ucrânia buscam nova estrutura de segurança

Analistas afirmam que a pressão dos europeus para manter a capacidade militar da Ucrânia e concordar com as garantias de segurança, ao mesmo tempo em que aumenta sua própria defesa sem Washington, criou uma rara oportunidade para a Turquia aprofundar os laços com a Europa, apesar das disputas persistentes sobre o estado de direito, as questões marítimas com Grécia e Chipre e a candidatura de Ancara à União Europeia, há muito paralisada.

"Os países europeus que pensavam que podiam se dar ao luxo de excluir a Turquia até hoje, agora estão vendo que não podem mais excluir a Turquia", disse Sinan Ulgen, ex-diplomata turco e diretor do Centro de Estudos de Política Econômica e Externa (EDAM).

Falando após conversas com Erdogan em Ancara na quarta-feira, o primeiro-ministro polonês, Donald Tusk, disse que ele levou uma "proposta clara para a Turquia assumir a maior corresponsabilidade possível" pela paz na Ucrânia e pela estabilidade regional.

Um diplomata europeu sênior afirmou que a Turquia tem "opiniões muito importantes" sobre o que é necessário para a paz na Ucrânia.

O presidente turco, Tayyip Erdogan, conseguiu equilibrar seu relacionamento entre Zelenskiy e o presidente russo, Vladimir Putin, durante a guerra, disse o diplomata, "portanto, faz sentido tê-lo a bordo".

A Turquia, membro da Otan, tem o segundo maior exército da aliança. Nos últimos anos, começou a produzir seus próprios jatos, tanques e veículos navais e vende drones armados em todo o mundo, inclusive para a Ucrânia. Suas exportações do setor de defesa totalizaram US$7,1 bilhões em 2024.