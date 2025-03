Advogado diz que Duterte foi "sequestrado" e está doente demais para depor no TPI

"Para nós, vítimas da guerra contra as drogas, este é o primeiro passo para obter justiça", disse o advogado que representa as famílias das vítimas de assassinatos relacionados às drogas nas Filipinas, Gilbert Andres, do lado de fora do tribunal.

Duterte chegou ao aeroporto de Roterdã em um avião fretado na quarta-feira e foi transferido para uma unidade de detenção no litoral holandês, na rua do prédio do TPI. Em uma mensagem de vídeo nas mídias sociais, ele assumiu a responsabilidade por suas ações.

Durante a apresentação inicial, o juiz resumiu as alegações contra Duterte, que não foi solicitado a se pronunciar.

Duterte, que comandou as Filipinas de 2016 a 2022, deverá ser o primeiro ex-chefe de Estado asiático a ser julgado no TPI, um tribunal de última instância criado há mais de duas décadas para processar indivíduos por crimes de guerra, crimes contra a humanidade, agressão e genocídio.

Duterte disse que sofre de uma série de doenças, incluindo um distúrbio neuromuscular crônico, problemas nas costas, enxaquecas e uma condição que pode causar bloqueios nos vasos sanguíneos.

A apresentação de Duterte ao tribunal marca uma grande vitória para o promotor-chefe Karim Khan, que enfrenta sanções dos EUA por causa de seu mandado de prisão contra o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu.