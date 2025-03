Casos de sarampo no Texas e no Novo México sobem para 294 conforme surto se espalha

Os casos no Novo México e no Texas aumentaram em 38 nos últimos três dias, segundo dados dos departamentos de saúde dos dois Estados nesta sexta-feira.

Houve 174 casos no condado de Gaines, no Texas, o centro do surto, em comparação com 156 casos em 11 de março. Até o momento, 34 pacientes foram hospitalizados no Estado.

No Novo México, os casos aumentaram de 33 para 35 na sexta-feira, incluindo dois casos no Condado de Eddy e o restante no Condado de Lea, que é adjacente ao Condado de Gaines.

Na terça-feira, o Departamento de Saúde de Oklahoma relatou dois casos "prováveis" depois que indivíduos expostos aos surtos do Texas e do Novo México apresentaram sintomas semelhantes aos do sarampo.

Daniel Nichols, virologista da Seton Hall University, disse que é difícil dizer, nesta fase, se o surto está se espalhando para além dos dois Estados.

"Mas, no momento, com os casos ainda aumentando, ainda é uma grande preocupação", disse ele.