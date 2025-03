China e Rússia apoiam Irã enquanto Trump pressiona Teerã por negociações nucleares

PEQUIM (Reuters) - China e Rússia manifestaram apoio ao Irã na sexta-feira, depois que os Estados Unidos exigiram negociações nucleares com Teerã, com diplomatas chineses e russos dizendo que o diálogo só deve ser retomado com base no "respeito mútuo" e que todas as sanções devem ser suspensas.

Em uma declaração conjunta emitida após conversações com o Irã em Pequim, China e Rússia também disseram que saudaram a reiteração do Irã de que seu programa nuclear é exclusivamente para fins pacíficos, e que o direito de Teerã ao uso pacífico da energia nuclear deveria ser "totalmente" respeitado.

Em 2015, o Irã concordou em restringir seu programa nuclear em troca do levantamento das sanções internacionais em um acordo com EUA, Rússia, China, Reino Unido, França e Alemanha. Mas em 2018, Donald Trump, um ano após o início de seu primeiro mandato como presidente dos EUA, retirou-se do pacto.