Kremlin diz que Putin enviou mensagem a Trump sobre cessar-fogo na Ucrânia e cita "otimismo cauteloso"

MOSCOU (Reuters) - O Kremlin afirmou nesta sexta-feira que o presidente russo, Vladimir Putin, enviou ao presidente dos EUA, Donald Trump, uma mensagem sobre proposta de cessar-fogo na Ucrânia por meio do enviado especial de Trump e que havia motivos para um "otimismo cauteloso".

Putin conversou tarde da noite em Moscou com Steve Witkoff, enviado de Trump, para discutir a proposta dos EUA de um cessar-fogo de 30 dias com a Ucrânia, disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, aos repórteres. Kiev já aceitou a ideia.

Peskov disse que Putin transmitiu "sinais" a Trump por meio de Witkoff e recebeu informações do norte-americano sobre o pensamento dos EUA em relação à Ucrânia.