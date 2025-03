Ministros do G7 se unem para apoiar Ucrânia e advertir Rússia sobre sanções

As autoridades do G7 temiam que não conseguiriam chegar a um acordo sobre um documento abrangente que abordasse questões geopolíticas de todo o mundo, divisões que, segundo elas, poderiam ter jogado a favor de Rússia e China.

"Acho que estamos no caminho certo para ter uma declaração forte", disse a ministra das Relações Exteriores do Canadá, Melanie Joly, aos repórteres minutos antes de os ministros aprovarem o texto final.

"Quando se trata de diferentes questões, Ucrânia e Oriente Médio, tivemos sessões para falar sobre essas diferentes questões, assuntos, e o objetivo era manter uma forte unidade do G7."

Os ministros do Grupo dos Sete de Reino Unido, Canadá, França, Alemanha, Itália, Japão e Estados Unidos, juntamente com a União Europeia, reuniram-se na remota cidade turística de La Malbaie para reuniões na quinta e na sexta-feira que, no passado, eram amplamente consensuais.

No entanto, na preparação para a primeira reunião do G7 sob a presidência do Canadá, a elaboração de uma declaração final acordada foi difícil, com disputas sobre a linguagem referente à Ucrânia, ao Oriente Médio e ao desejo de Washington de uma redação mais rígida sobre a China.

Na versão final do esboço, eles "reafirmaram seu apoio inabalável à Ucrânia na defesa de sua integridade territorial e direito de existir, bem como de sua liberdade, soberania e independência".