Ucrânia avalia como monitorar qualquer cessar-fogo, diz ministro das Relações Exteriores

"A fim de evitar possíveis provocações do lado russo, precisamos estar preparados", disse Andrii Sybiha a jornalistas na sexta-feira, anunciando que uma equipe seria criada para considerar como monitorar qualquer trégua.

Na quinta-feira, ele postou no X que "Putin quer continuar a guerra. O restante de suas palavras é apenas uma cortina de fumaça", ecoando a resposta do presidente Volodymyr Zelenskiy.

Sybiha fazia parte da delegação ucraniana que se reuniu com representantes norte-americanos na Arábia Saudita e disse que Kiev apoia a proposta de Washington de um cessar-fogo de 30 dias na invasão em grande escala lançada pela Rússia há três anos.

Ele afirmou que o monitoramento seria complexo, lembrando a experiência negativa da Ucrânia com tréguas sob o processo de Minsk, apoiado pela Alemanha e pela França, com a insurgência que a Rússia apoiou no leste da Ucrânia a partir de 2014. Atualmente, a Rússia controla cerca de um quinto da Ucrânia.

Em uma pesquisa publicada na sexta-feira pelo Instituto Internacional de Sociologia de Kiev, 50% dos entrevistados se opuseram à cessão de qualquer território em troca de paz e garantia de independência, em comparação com 51% em dezembro, enquanto 39% são a favor.

(Reportagem de Anastasiia Malenko)