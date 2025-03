Papa Francisco dá sinais de permanência e inicia novo processo de reforma católica

Francisco, que é papa desde 2013, é amplamente visto como alguém que tenta abrir a tradicional Igreja global ao mundo moderno.

No entanto, a agenda de reformas do papa irritou alguns católicos, incluindo alguns cardeais seniores. Eles o acusaram de diluir os ensinamentos da Igreja em questões como casamento entre pessoas do mesmo sexo, divórcio e novo casamento.

Massimo Faggioli, um acadêmico norte-americano que acompanhou o papado de perto, disse que o novo processo de reforma é uma maneira de o papa sinalizar que ainda é o líder dos 1,4 bilhão de católicos do mundo.

"O pontificado de Francisco não acabou, e esta decisão que ele tomou sobre o que acontecerá entre agora e 2028 terá um efeito no resto dele", disse Faggioli, professor da Universidade Villanova.

Após a inconclusiva cúpula do Vaticano em outubro passado, que não produziu nenhuma ação concreta sobre possíveis reformas, Francisco enfrentou dúvidas sobre se seu papado estaria perdendo força.

Autoridades do Vaticano disseram na época que Francisco ainda estava considerando mudanças futuras e aguardando receber uma série de dez relatórios sobre possíveis reformas em junho.