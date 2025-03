Ataques israelenses matam 15 pessoas em Gaza em 24 horas, dizem palestinos

O gabinete do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse no sábado que os negociadores foram instruídos a estarem prontos para continuar as negociações com base na resposta dos mediadores à proposta dos EUA para a libertação de 11 reféns vivos e metade dos prisioneiros mortos.

O Hamas disse na sexta-feira que concordou em libertar o soldado norte-americano-israelense Edan Alexander e quatro corpos de reféns, caso Israel concorde em começar imediatamente as negociações sobre a implementação da segunda fase do acordo. Israel acusou o Hamas de travar "guerra psicológica" contra as famílias dos reféns.

Uma delegação israelense estava no Egito discutindo um possível acordo com altas autoridades egípcias que libertaria mais reféns, disse o gabinete de Netanyahu neste domingo.

A guerra começou quando o Hamas liderou um ataque ao sul de Israel em 7 de outubro de 2023, matando 1.200 pessoas e capturando 251 reféns, de acordo com contagens israelenses.

O ataque subsequente de Israel a Gaza matou mais de 48.000 palestinos, de acordo com autoridades de saúde de Gaza, deslocou a maior parte da população e reduziu grande parte do território a escombros.

(Reportagem adicional de Maayan Lubell; texto de Nidal al-Mughrabi)