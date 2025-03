EUA seguirão atacando Houthis até que ações contra navios parem, diz secretário

O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, ligou para Rubio para pedir "a cessação imediata do uso da força e a importância de todas as partes se envolverem no diálogo político", disse Moscou.

Trump vem pressionando a Rússia a assinar uma proposta dos EUA para um cessar-fogo de 30 dias em sua guerra com a Ucrânia, que Kiev aceitou na semana passada, mas Moscou disse que precisade reformulação.

(Reportagem de Phil Stewart em Washington, Mohammed Ghobari e Reyam Mokhashef em Aden, Iêmen, Muhammad Al Gebaly, Menna Alaa El Din, Hatem Maher e Jaidaa Taha no Cairo e Michelle Nichols em Nova York; texto de Andrew Mills e Tom Perry)