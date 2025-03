Supostos membros de gangues venezuelanas deportados pelos EUA chegam a El Salvador

O governo do presidente venezuelano Nicolás Maduro disse que rejeita o uso da "anacrônica" lei dos EUA para deportar supostos membros de gangues, dizendo que ela viola os direitos dos migrantes.

Tanto Bukele quanto Rubio disseram que os EUA também enviaram 23 membros da gangue salvadorenha MS-13 para El Salvador.

A Associated Press informou no sábado que os EUA concordaram em pagar a El Salvador US$6 milhões para prender 300 supostos membros do Tren de Aragua por um ano.

A Lei de Inimigos Estrangeiros -- mais conhecida por seu uso para justificar campos de concentração para pessoas de ascendência japonesa, alemã e italiana durante a Segunda Guerra Mundial -- permitiria que o governo Trump contornasse os tribunais de imigração dos EUA e removesse rapidamente os migrantes.

O governo Trump entrou com um recurso contra a decisão legal de sábado no Tribunal de Apelações dos EUA para o Distrito de Columbia.

