Cerca de 80.000 páginas dos arquivos sobre JFK serão liberadas na terça-feira, diz Trump

O FBI disse em fevereiro que havia encontrado milhares de novos documentos relacionados ao assassinato de Kennedy.

Trump assinou um decreto durante sua primeira semana no cargo instruindo o governo federal a apresentar um plano para liberar documentos referentes aos assassinatos de Kennedy, assim como do líder dos direitos civis Martin Luther King Jr. e do senador Robert Kennedy, ambos mortos em 1968.

(Reportagem de Gram Slattery)