EUA pressionam houthis com novos ataques aéreos no Iêmen

DUBAI (Reuters) - Os Estados Unidos realizaram novos ataques aéreos no Iêmen nesta segunda-feira, informou a TV Al Masirah, dos houthis, expandindo a maior operação militar dos EUA no Oriente Médio desde que o presidente Donald Trump assumiu o cargo em janeiro.

Em resposta às ameaças do movimento Houthi, alinhado ao Irã, à navegação internacional, os EUA lançaram uma nova onda de ataques aéreos no sábado. Na segunda-feira, a cidade portuária de Hodeidah, no Mar Vermelho, e a província de Al Jawf, ao norte da capital Sanaa, foram alvos de ataques, segundo a Al Masirah.

Pelo menos 53 pessoas foram mortas nos ataques, disse no domingo Anees Alsbahi, porta-voz do Ministério da Saúde administrado pelos houthis. Cinco crianças e duas mulheres estavam entre as vítimas e 98 ficaram feridas, acrescentou Alsbahi no domingo.