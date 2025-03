Grupo de rebeldes do Congo M23 diz que não participará das negociações de paz em Angola na terça-feira

(Reuters) - Os rebeldes do M23, apoiados por Ruanda, disseram nesta segunda-feira que se retiraram das conversações de paz sobre o conflito na República Democrática do Congo, após a União Europeia impor sanções ao seu líder e aos comandantes do Exército de Ruanda.

No início desta segunda-feira, o grupo havia informado que iria enviar uma delegação a Luanda, capital de Angola, para as conversas na terça-feira. O anúncio ocorria um dia após o Congo confirmar sua participação, revertendo a promessa de longa data de não negociar com os rebeldes.

Os rebeldes lançaram uma grande ofensiva no leste do Congo, ganhando terreno neste ano nunca antes controlado por eles, incluindo as duas maiores cidades do leste do Congo e uma série de localidades menores.