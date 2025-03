Irã responderá à carta de Trump após análise

DUBAI (Reuters) - O Irã responderá ao convite do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para conversações após uma análise adequada, disse o Ministério das Relações Exteriores na segunda-feira, acusando Washington de não corresponder às ações com as palavras.

O líder supremo do Irã, Ali Khamenei, e o presidente Masoud Pezeshkian rejeitaram a carta de Trump e as exortações públicas para negociações nucleares como enganosas e intimidadoras.

Mas o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Esmaeil Baghaei, disse que uma resposta diplomática estava sendo preparada.