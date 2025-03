Juiz requer respostas do governo Trump em caso de deportação de venezuelanos

Por Ted Hesson e Jack Queen

WASHINGTON (Reuters) - Um juiz federal dos EUA pressionou o governo Trump nesta segunda-feira a fornecer detalhes sobre centenas de venezuelanos deportados, apesar de uma ordem judicial que o impedia de fazê-lo, e deu ao governo até terça-feira para explicar por que as autoridades acreditavam ter cumprido sua ordem.

O governo do presidente Donald Trump deportou mais de 200 venezuelanos que, segundo ele, eram membros da Tren de Aragua, uma gangue venezuelana ligada a sequestros, extorsões e assassinatos por encomenda, para El Salvador no fim de semana, mesmo com o juiz James Boasberg impedindo temporariamente o governo de usar uma lei de guerra para realizar as deportações.