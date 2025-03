Líbano e Síria concordam em cessar-fogo após confrontos mortais na fronteira

Os ministros da Defesa do Líbano e da Síria também concordaram em continuar os contatos entre as áreas de inteligência dos Exércitos para evitar mais deterioração na fronteira.

A fronteira montanhosa tem sido um ponto crítico nos três meses desde que rebeldes islâmicos derrubaram Bashar al-Assad da Síria, um aliado de Teerã e do grupo armado libanês Hezbollah, apoiado pelo Irã, e instalaram suas próprias instituições e Exército.

Enquanto isso, o ministro das Relações Exteriores do Líbano, Youssef Raji, reuniu-se com seu colega sírio, Asaad al-Shibani, em Bruxelas, para discutir os acontecimentos na fronteira e concordou em manter contatos, informou a agência de notícias estatal libanesa NNA.

No final do domingo, o Ministério da Defesa da Síria acusou o Hezbollah de cruzar o território sírio, sequestrar e matar três membros do novo Exército da Síria. O Hezbollah negou qualquer envolvimento.

Uma fonte de segurança libanesa disse à Reuters que os três soldados sírios atravessaram primeiro o território libanês e foram mortos por membros armados de uma tribo no nordeste do Líbano, que temiam que sua cidade estivesse sendo atacada.

As tropas sírias responderam com bombardeios nas cidades da fronteira libanesa durante a noite, de acordo com o Ministério da Defesa da Síria e o Exército libanês.