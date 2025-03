EUA diz que celular de médica deportada tinha fotos 'simpáticas' ao Hezbollah

A cidadã libanesa de 34 anos, portadora de um visto H-1B, foi detida na quinta-feira no Aeroporto Internacional Logan, em Boston, após retornar de uma viagem ao Líbano para visitar a família. Uma prima da médica entrou com uma ação judicial para impedir sua deportação.

Em uma primeira explicação pública, o Departamento de Justiça disse que Alawieh, especialista em rins e professora assistente da Brown University, teve sua reentrada nos Estados Unidos negada com base no que o CBP encontrou em seu telefone e nas declarações dadas por ela durante uma entrevista no aeroporto.

"É uma coisa puramente religiosa", disse ela sobre o funeral, de acordo com uma transcrição da entrevista analisada pela Reuters. "Ele é uma figura muito importante em nossa comunidade. Para mim, não é político."

Os governos ocidentais, inclusive os Estados Unidos, classificam o Hezbollah como um grupo terrorista. O grupo militante libanês faz parte do "Eixo de Resistência", uma aliança de grupos apoiados pelo Irã em todo o Oriente Médio que também inclui o movimento islâmico palestino Hamas, que desencadeou a atual guerra de Gaza ao atacar Israel em 7 de outubro do ano passado.

Com base nessas declarações e na descoberta em seu telefone de fotos de Nasrallah e do aiatolá Ali Khamenei, líder supremo do Irã, o Departamento de Justiça disse que o CBP concluiu que "suas verdadeiras intenções nos Estados Unidos não podiam ser determinadas".

"Um visto é um privilégio, não um direito ? glorificar e apoiar terroristas que matam americanos é motivo para a emissão de visto ser negada", disse a porta-voz do Departamento de Segurança Interna dos EUA, Tricia McLaughlin, em uma declaração.