Presidente do México promete mais esforços por pessoas desaparecidas após descoberta de vala comum

Na semana passada, o gabinete do promotor estadual disse que havia criado uma plataforma online detalhando quase 600 itens recuperados no rancho no oeste do México que pode ter sido uma base para queimar corpos e enterrar os restos mortais.

Os itens incluem malas, mochilas e peças de roupa. A plataforma é pública, permitindo que as pessoas os identifiquem.

Também estão sendo realizados testes em centenas de peças de roupa, cápsulas de balas de vários calibres e fragmentos de esqueletos.

