Primeiro-ministro do Canadá, busca por "aliados confiáveis" na Europa

"É mais importante do que nunca para o Canadá fortalecer seus laços com aliados confiáveis como a França", disse Carney, antes de um almoço de trabalho com o presidente Emmanuel Macron no Palácio do Eliseu, observando que o Canadá é "o mais europeu dos países não europeus".

Ex-governador do Banco da Inglaterra, o primeiro-ministro canadense chegou mais tarde a Londres para se encontrar com o Rei Charles, chefe de Estado do Canadá, e com o primeiro-ministro britânico Keir Starmer em Downing Street.

Também ex-diretor do Banco do Canadá, Carney tornou-se líder do Partido Liberal canadense neste mês, apresentando-se como um outsider com um histórico de enfrentamento de crises.

O novato político argumentou que estava em melhor posição para supervisionar as negociações comerciais com Trump, que ameaça com tarifas adicionais que podem prejudicar a economia do Canadá, dependente de exportação.

(Reportagem de Michel Rose)