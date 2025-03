Rússia avança no sul da Ucrânia, diz Ministério da Defesa

MOSCOU (Reuters) - As forças russas estavam avançando na segunda-feira no sul da Ucrânia e haviam perfurado parte das linhas ucranianas a menos de 50 km a sudeste da cidade de Zaporizhzhia, de acordo com autoridades russas e blogueiros militares pró-russos.

A Reuters não conseguiu verificar de forma independente as afirmações e não houve comentário imediato da Ucrânia.

O Ministério da Defesa da Rússia disse em um comunicado que suas forças tomaram o vilarejo de Stepove, na região de Zaporizhzhia, avançando pelas linhas ucranianas.