Agência de migração da ONU alerta para grave impacto sobre migrantes de cortes no financiamento dos EUA

"A redução no financiamento tem impactos graves sobre as comunidades migrantes vulneráveis, exacerbando as crises humanitárias e minando os sistemas de apoio vitais para as populações deslocadas", disse a OIM em um comunicado.

Um número recorde de 123 milhões de pessoas estão deslocadas involuntariamente em todo o mundo devido a conflitos, mudanças climáticas e desastres. A OIM busca garantir a migração humana e ordenada para elas e intervém quando necessário.

Desde 2023, a OIM é dirigida pela americana Amy Pope, que foi assessora do presidente dos EUA Joe Biden na Casa Branca, o que levantou questionamentos sobre como ela e a instituição se sairiam sob o comando de seu sucessor Trump.

(Reportagem de Emma Farge)